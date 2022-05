La ronde nocturne des ponts bleus – 10 Km Petroineos Martigues, 23 juillet 2022, Martigues.

La ronde nocturne des ponts bleus – 10 Km Petroineos Pointe brise-lames Place des Aires Martigues

2022-07-23 21:15:00 21:15:00 – 2022-07-23 23:00:00 23:00:00 Pointe brise-lames Place des Aires

Martigues Bouches-du-Rhône

15 Course Open. Championnat régional ligue sud FFA 10 Km.

Les coureurs s’élanceront, en nocturne, à 21 h 15 au moment où le soleil se couchera au-dessus de la passe de Caronte.



La plage de Ferrières sera propice, après course, à des bains de minuit, et les terrasses des bars et restaurants qui jalonnent le parcours permettront à vos proches de profiter de la douceur de l’été tout en encourageant les coureurs.



Récompenses aux vainqueurs au scratch et par catégorie, challenge du nombre. Cadeaux à tous les rentrants.

Attention ! Course limitée à 1000 coureurs.

Ravitaillement individuel à l’arrivée.

Avec son départ et son arrivée sur le site du Théâtre de Verdure voisin de la plage de Ferrières, cette course vous propose un parcours de 10 km en 2 boucles de 5 km via les 3 quartiers de la Venise provençale et les cinq ponts qui enjambent ses canaux.

msathle@aol.com +33 4 42 42 02 05 http://rondedespontsbleus.msathle.com/

Pointe brise-lames Place des Aires Martigues

dernière mise à jour : 2022-05-03 par