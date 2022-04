La ronde gourmande des vignerons et son marché Mezières-Lez-Cléry Mezieres-lez-clery Catégorie d’évènement: Mézières-lez-Cléry

Venez découvrir le vignoble en suivant le parcours pédestre d’une douzaine de kilomètres. Après un café de départ, convivial, vous découvrirez les vignes en plaine à travers des étapes gastronomiques, vous dégusterez les vins de nos 4 vignerons AOC ORLEANS-CLERY autour de spécialités locales & vous pourrez profiter d’un marché gourmand à l’arrivée ! Départs par groupe de 12 personnes max. toutes les 20 minutes et selon les inscriptions, de 10 heures à 13 heures. Votre heure de départ vous sera indiquée par mail en fonction de votre choix ou des possibilités selon les inscriptions. Réservation obligatoire pour la rando gourmande (via la plateforme Hello Asso ou en téléchargeant le bulletin d’inscription disponible sur le site web de l’organisateur à envoyer accompagné du chèque de règlement). Petit marché de produits locaux en accès libre l’après-midi.

