LA RONDE DU CREPUSCULE LE GRAND LOGIS, 3 mars 2023, BRUZ.

LA RONDE DU CREPUSCULE LE GRAND LOGIS. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 15.8 à 15.8 euros.

Quand le jour rencontre la nuit, au portail du crépuscule, les êtres d’ici et de la? bas partagent leurs secrets. Nous sommes tous de passage, héritiers et donateurs a? la fois, naviguant les eaux troublées de nos chemins de vie. Tous, sommes guidés par nos rêves, nos gardiens et nos démons qui testent la route, les jambes et le pas. On ne nait pas seul, mais déjà? entoure? d’une histoire, la conséquence des rencontres et des carrefours d’autres histoires. Nous sommes les êtres d’eau et de feu, fertilisant et détruisant ; a? la fois le venin et l’antidote, l’épée et le bouclier ; constamment organisant le chaos, le déséquilibre nécessaire pour avancer, le conflit nécessaire pour vivre. Nous sommes des constructions passionnantes de souvenirs et de projections, les héros et les victimes des histoires d’autres. L’énergie positive de ces 7 danseurs et danseuses issus du Breaking nous renvoie a? la nature cyclique de la VIE et a? ceux qui vibrent a? côté?. Ils soulignent la nécessité? d’être souple et capable de sortir de la boite noire, écartant les artifices pour se regarder sans filtre et voir plus loin.

LE GRAND LOGIS BRUZ 10, AVE GÉNÉRAL DE GAULLE Ille-et-Vilaine

