[bal de 19h15 à minuit, ](https://larondedherblay.com/) [avec les musiciens de la Ronde d’Herblay, Thierry Balabau, Julien Riolet, et Michèle, la Tavernelle.](https://larondedherblay.com/) [Auberge espagnole. ](https://larondedherblay.com/) [Plus d’informations ](https://larondedherblay.com/) *source : événement [La ronde d’Herblay- Michèle,Thierry et Julien- La Tavernelle](https://agendatrad.org/e/36399) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* avec La Tavernelle, La ronde d’Herblay et Thierry Balabau-Latour, Julien Riolet, Michèle Boutet Centre de Loisirs,Herblay-sur-Seine (95) 1, Rue Châteaubriand Centre de Loisirs , 95220 Herblay-sur-Seine, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T19:30:00 2022-06-25T00:00:00

Centre de Loisirs,Herblay-sur-Seine (95)
1, Rue Châteaubriand Centre de Loisirs , 95220 Herblay-sur-Seine, France

