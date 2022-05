LA RONDE DES VERRIÈRES Viménil Viménil Catégories d’évènement: Viménil

Viménil Vosges Viménil L’association est une amicale des écoles qui organise des manifestations au profit des écoles du RPI de Girecourt sur Durbion, Gugnécourt, Viménil et Méménil. Le 26 Mai 2022, l’AHD Usep organise une marche au départ de la salle polyvalente de Viménil.

Chacun peut y participer à son rythme : en marchant ou en courant. 3 parcours sont proposés : 4km, 7km et 11km.

Avec ravitaillements sur les parcours.

Buvette à l’arrivée. Inscription sur place.

Départ libre entre 8h30 et 10h30. 3 tarifs différents pour les adultes en fonction du parcours :

3€ les 4km

4€ les 7km

5€ les 11km 1€ pour les enfants de moins de 12 ans. Parcours ludique pour les enfants de moins de 12 ans avec récompense par tirage au sort. +33 6 71 60 22 68 M. Gonant

