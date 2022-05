La Ronde des Tourteaux Larreule Larreule Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Larreule Hautes-Pyrénées Larreule 2ème édition de la ronde des Tourteaux à Larreule Au programme: Inscription à partir de 8h30 sur place.

☕️ Accueil, café, dégustation de tourteaux et restauration sur place le midi dans la joie et la bonne humeur ! En quoi ça consiste ?

Que tu sois seul(e), entre amis ou en famille, vient te défouler sur nos deux parcours marche et Trail Forest ! Départ du Trail: 10h

Départ de la marche: 10h15 ‍♀️Circuit Trail (non chronométré):

Départ de la place du village.

Trail de niveau intermédiaire, viens te défier sur notre nouveau parcours de 12km, qui comprend des montées et descentes dans la forêt ! + ravitaillement Circuit marche :

Départ de la place du village. Venez profiter des nos sentiers de randonnées sur 8km + ravitaillement. +33 6 95 32 43 24 https://www.facebook.com/events/812207426831843/?ref=newsfeed Larreule

