Valréas Valréas Valréas, Vaucluse La ronde des Pères Noël Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

La ronde des Pères Noël Valréas, 11 décembre 2021, Valréas. La ronde des Pères Noël Valréas

2021-12-11 11:00:00 11:00:00 – 2021-12-11

Valréas Vaucluse EUR 5 5 Circuit à pied dans la ville de Valréas, au profit des actions locales du Rotary pour la jeunesse. Tout le monde en costume de Père Noël. rcvalreasnyons@gmail.com Valréas

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Valréas, Vaucluse Autres Lieu Valréas Adresse Ville Valréas lieuville Valréas