“La ronde des Pâquerettes” Coubon Coubon Catégories d’évènement: Coubon

Haute-Loire

“La ronde des Pâquerettes” Coubon, 18 juin 2022, Coubon. “La ronde des Pâquerettes” Coubon

2022-06-18 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-19

Coubon Haute-Loire Coubon Manifestation du samedi réservée aux femmes s à des fins caritatives (association APPEL).

Quant au dimanche, les différentes randonnées seront ouvertes aussi aux Messieurs cyclo.coubon43@orange.fr https://www.cyclocoubon.com/ Coubon

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Coubon, Haute-Loire Autres Lieu Coubon Adresse Ville Coubon lieuville Coubon Departement Haute-Loire

Coubon Coubon Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coubon/

“La ronde des Pâquerettes” Coubon 2022-06-18 was last modified: by “La ronde des Pâquerettes” Coubon Coubon 18 juin 2022 Coubon Haute-Loire

Coubon Haute-Loire