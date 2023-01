La Ronde des Nestes Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste OT de Neste-Barousse, CDT65 Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Saint-Laurent-de-Neste Randonnée pédestre sur 1 ou 2 jours, traversant plusieurs villages. Le principe de ce type de randonnée s’inscrit dans une grande souplesse d’organisation proposée aux randonneurs pour le choix de leurs points de départ, d’arrivée et de restauration (casse croûte du matin et de l’après midi et repas du midi). Il s’agit d’offrir aux participants la possibilité de choisir le rythme, la durée de leur marche. Les participants peuvent donc partir d’où ils le désirent en fonction de leur lieu d’hébergement. En fin de journée, un rapatriement en bus vers le lieu d’hébergement ou de départ est organisé. Le circuit emprunte dans sa quasi totalité des sentiers balisés. Les distances entre les différentes communes ne dépassent pas 9km. Événement organisé par « l’Association Ronde des Nestes » tourisme@neste-barousse.fr +33 5 62 99 21 30 https://rondedesnestes.fr/ sur le territoire Neste-Barousse SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

