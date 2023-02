La Ronde des Moulins Le Sentier des Moulins, 26 mars 2023, Fontvieille Fontvieille.

La Ronde des Moulins

2023-03-26 09:00:00 – 2023-03-26 12:00:00

EUR 6 12 Tous les coureurs et marcheurs inscrits au plus tard le 9 Mars participeront à une tombola afin de gagner 1 filet garni (1 par course et 1 pour la marche)

Le tirage au sort sera effectué le jour de la course.

3 parcours:

5km – départ 9h30 – 6€

10km – départ 9h30 – 12€

10km de marche – départ 9h35 – 8€



Bonne chance à toutes et tous…

La Ronde des Moulins 2023 – Course à pied aux pieds des Moulins d’Alphonse Daudet – Inscription obligatoire

https://run-evasionchrono.com/fontvieille/

