La Ronde des Lucioles

La Ronde des Lucioles, 13 août 2022, . La Ronde des Lucioles

2022-08-13 – 2022-08-13 Sortie organisée par la section Les Cavaliers Estanh’olt du Foyer Rural d’Estaing et inscrite au Festival de la Randonnée de Pleine Nature. Lampe frontale obligatoire pour la course et conseillée pour la randonnée. Pas de classement. Tombola pour tous suivie du repas.

Concours du meilleur déguisement ! Repas après la course (en supplément et sur réservation).

Tous les participants seront récompensés.

Certificat médical requis. La Ronde des Lucioles : balade (circuit de 6 km) et course nocturne (trail) allure libre, 2 circuits de 10 et 17 km. Inscriptions sur place à partir de 20h, à la salle d’animation d’Estaing.Départ rando à 20h30 et départ trail à 21h. Sortie organisée par la section Les Cavaliers Estanh’olt du Foyer Rural d’Estaing et inscrite au Festival de la Randonnée de Pleine Nature. Lampe frontale obligatoire pour la course et conseillée pour la randonnée. Pas de classement. Tombola pour tous suivie du repas.

Concours du meilleur déguisement ! Repas après la course (en supplément et sur réservation).

Tous les participants seront récompensés.

Certificat médical requis. dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville