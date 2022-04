La Ronde des lavoirs – Randonnée La Crèche La Crèche Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

2022-06-11 18:30:00 – 2022-06-11 20:00:00

La Crèche Deux-Sèvres La Ronde des lavoirs – Samedi 11 Juin 2022 – Stade Groussard à La Crèche.

A partir de 18h30.

Cette 17ème édition se déroulera sur un parcours d’environ 14 km, toujours aussi animé.

Un cadeau sera offert à chaque participant.

La Crèche

