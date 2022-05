La Ronde des Étangs – randonnée VTT – 24ème Édition Carspach Carspach Catégories d’évènement: Carspach

La Ronde des Étangs – randonnée VTT – 24ème Édition Carspach

2022-06-06 07:00:00 – 2022-06-06

Carspach Haut-Rhin

2022-06-06 07:00:00 – 2022-06-06

Carspach Haut-Rhin Carspach EUR 5 parcours : 10 km

20 km

35 km

45 km

5 parcours de 10, 20, 35, 45 et 55 km – restauration sur place – ouvert à tou(te)s

+33 3 89 40 91 66

20 km

35 km

45 km

55 km Ouvert à tou(te)s Restauration sur place Carspach

