La ronde des étangs Migné, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Migné.

La ronde des étangs 2021-07-18 09:30:00 – 2021-07-18

Migné Indre Migné

6 EUR 6 8 Une boucle pour le 7 km sur chemin et un peu de prairie. La boucle de 7 km et une deuxième boucle un peu différente pour le 15 km également sur chemin avec un peu plus de traversée de prairie. Le circuit se situe près de l’étang Mouton et dans le domaine du Plessis, propriété de la fédération départementale de chasse qui nous prête le site. Très peu de dénivelé sur ce circuit relativement facile. Un circuit de 1 km pour les enfants (départ à 11h). Arrivée et récompenses à l’étang Mouton. Possibilité de douches au camping de Migné. Organisé par l’association sportive de Migné avec l’aide de la commune et le soutien technique du Blanc Athlétisme.

Course nature en plein cœur de la Brenne, parcours de 7 et 15 km, récompense à tous les participants. Une grande partie du circuit se déroule sur le domaine du Plessis, propriété de la Fédération des Chasseurs de l’Indre.

leblancathle@yahoo.com +33 2 54 28 50 17 https://protiming.fr/runnings/detail/5685

Course nature en plein cœur de la Brenne, parcours de 7 et 15 km, récompense à tous les participants. Une grande partie du circuit se déroule sur le domaine du Plessis, propriété de la Fédération des Chasseurs de l’Indre.

Une boucle pour le 7 km sur chemin et un peu de prairie. La boucle de 7 km et une deuxième boucle un peu différente pour le 15 km également sur chemin avec un peu plus de traversée de prairie. Le circuit se situe près de l’étang Mouton et dans le domaine du Plessis, propriété de la fédération départementale de chasse qui nous prête le site. Très peu de dénivelé sur ce circuit relativement facile. Un circuit de 1 km pour les enfants (départ à 11h). Arrivée et récompenses à l’étang Mouton. Possibilité de douches au camping de Migné. Organisé par l’association sportive de Migné avec l’aide de la commune et le soutien technique du Blanc Athlétisme.

© Le Blanc athlétisme