Comme tous les ans, un invité d’honneur est présent, après Loren Bes l’an dernier l’association Breuil Mazicou accueillera Bernard CAHUE. (site internet : [www.artmajeur.com/fr/bernardcahue/artworks](https://www.artmajeur.com/bernardcahue) Bernard Cahue s’est forgé un style très personnel avec des couleurs qui lui sont propres comme le “bleu Cahue”, et qui apportent à ses œuvres une sérénité et un apaisement, une invitation de l’âme et de l’esprit au voyage… Son but : Donner du rêve au travers de mes toiles. Réparties sur deux salles blanches, cent trente œuvres d’une quarantaine de peintres (toutes techniques: huiles, acrylique, pastel, aquarelle…), sculpteurs, photographes… s’exposeront. **Vernissage, samedi 2 octobre à partir de 18h.** **Expo ouverte du lundi au dimanche de 14h à 18h30. Entrée libre.** Exposition d’art Maison de quartier 191, avenue de Pélissier 81000 ALBI Albi Tarn

