La Ronde des Clubs d’Opale Berck Berck Catégorie d’évènement: Berck

La Ronde des Clubs d’Opale Berck, 22 mai 2022, Berck. La Ronde des Clubs d’Opale Berck

2022-05-22 – 2022-05-22

Berck Pas-de-Calais Berck 3 parcours 95km / 100km et 150km

Tarifs : Licenciés : 2€ou3€ / Non Licenciés 4€ ou 5€ +33 6 08 99 23 96 3 parcours 95km / 100km et 150km

Tarifs : Licenciés : 2€ou3€ / Non Licenciés 4€ ou 5€ Berck

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégorie d’évènement: Berck Autres Lieu Berck Adresse Ville Berck lieuville Berck

Berck Berck https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berck/

La Ronde des Clubs d’Opale Berck 2022-05-22 was last modified: by La Ronde des Clubs d’Opale Berck Berck 22 mai 2022

Berck