La Ronde Des Caves 2021-12-03 – 2021-12-05 BP35 5 Rue de Verdun

Vincelles Marne

Vincelles Marne La Rondes des caves revient en “présentiel”!!! Le Champagne H.Blin à Vincelles vous invite les Vendredi 3, Samedi 4 et Dimanche 5 décembre à venir visiter leurs caves, déguster leurs champagnes et faire vos achats de Fin d’Année au meilleur prix ! Entrée libre / Renseignements : 03.26.58.20.04 +33 3 26 58 20 04 dernière mise à jour : 2021-09-26 par

