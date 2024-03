La ronde des bois Randonnée Route VTT et Marche Pontivy, dimanche 17 mars 2024.

Au programme :

3 circuits route de 41, 63 et 74 km

3 circuits VTT de 25, 30 et 40 km, 100 % VTT, empruntant les chemins et sous-bois des communes de Pontivy, Le Sourn, Malguénac et Cléguérec,

et pour les marcheurs deux circuits de 10 et 16 km. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 08:00:00

fin : 2024-03-17

Gymnase Lycée Agricole du Gros chêne

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

