Montaron Montaron Montaron, Nièvre La Ronde des Arts en Morvan Montaron Montaron Catégories d’évènement: Montaron

Nièvre

La Ronde des Arts en Morvan Montaron, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Montaron. La Ronde des Arts en Morvan 2021-07-03 – 2021-08-15

Montaron Nièvre Montaron 3 juillet 2021 à Millay : 10h30 Conférence par Thierry Denis au profit de Jardins et santé, Exposition des peintures de Pierre de Saint Maur, 12h repas gastronomique champêtre sur réservation (22€), présence du PNRM sur la biodiversité, Animations artistiques en extérieur, 17h Concert musique classique sur le parvis du Château avec le Vent sur l’arbre (10€) Du 1er au 6 août : Exposition de peintures, sculptures, photographies… dans les églises de Larochemillay, Maux, Montaron, Villapourçon, Vandenesse et Sermages. Dans l’église de Montaron, exposition de photographies spéciales « Concerts le Vent sur l’Arbre » et sculptures de Léon Vanderhoeven. le 31 juillet: marché de potier aura lieu au Château de la Montagne à Saint-Honoré-les-Bains tourisme@bazoisloiremorvan.fr +33 3 73 21 03 00 3 juillet 2021 à Millay : 10h30 Conférence par Thierry Denis au profit de Jardins et santé, Exposition des peintures de Pierre de Saint Maur, 12h repas gastronomique champêtre sur réservation (22€), présence du PNRM sur la biodiversité, Animations artistiques en extérieur, 17h Concert musique classique sur le parvis du Château avec le Vent sur l’arbre (10€) Du 1er au 6 août : Exposition de peintures, sculptures, photographies… dans les églises de Larochemillay, Maux, Montaron, Villapourçon, Vandenesse et Sermages. Dans l’église de Montaron, exposition de photographies spéciales « Concerts le Vent sur l’Arbre » et sculptures de Léon Vanderhoeven. le 31 juillet: marché de potier aura lieu au Château de la Montagne à Saint-Honoré-les-Bains dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Montaron, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Montaron Adresse Ville Montaron lieuville 46.8853#3.75081