Larochemillay Nièvre Larochemillay Du 25 juillet au 31 Juillet : exposition des photographies de Jérôme Champagnat à l’église de Larochemillay.

La Ronde des Arts revient pour vous faire découvrir une palette de talents artistiques sur 11 communes du territoire : Larochemillay, Maux, Millay, Montaron, Montigny-sur-Canne, Moulins-Engilbert, Onlay, Préporché, St Honoré-les-Bains, Vandenesse et Villapourçon.

De hauts lieux patrimoniaux s’ouvriront pour l’occasion, concert, spectacle et animations jalonneront ce festival où l’art sera en fête sur le territoire ( exposition, concerts, conférence…) Du 25 juillet au 31 Juillet : exposition des photographies de Jérôme Champagnat à l’église de Larochemillay.

De hauts lieux patrimoniaux s'ouvriront pour l'occasion, concert, spectacle et animations jalonneront ce festival où l'art sera en fête sur le territoire ( exposition, concerts, conférence…)

