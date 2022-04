La ronde des arts

C’est à l’AFCA, du 25 au 29 avril 2022, de 14h à 17h, avec 2 activités par jour. N’hésitez pas à nous contacter au 0558716694 Stage ” La Ronde des Arts” pour les ados de 12 à 17 ans Un projet financé par la Caf, la DRAJES et la commune d’Aire sur l’Adour qui permet à chaque participant de ne régler que 12€ pour l’intégralité du stage. Profitez-en!

