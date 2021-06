Valence Valence Drôme, Valence La ronde des animaux – Les rendez-vous du jeudi Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

La ronde des animaux – Les rendez-vous du jeudi Valence, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Valence. La ronde des animaux – Les rendez-vous du jeudi 2021-07-08 16:00:00 16:00:00 – 2021-07-08 16:30:00 16:30:00 Musée de Valence 4 Place des Ormeaux

Valence Drôme Valence Drôme EUR 4 4 Entourés par les animaux de la salle d’Histoire Naturelle, les plus petits seront invités à reconnaître et découvrir une multitude de créatures, de toutes formes et de tous horizons. musee@mairie-valence.fr +33 4 75 79 20 80 http://www.museedevalence.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par Valence Romans Tourisme Agence de Développement Touristique de la Drôme – source : Apidae TourismeAgence de Développement Touristique de la Drôme – source : Apidae Tourisme

Lieu Valence Adresse Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Ville Valence