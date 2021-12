La ronde des 1001 Nuits – SPECTACLE Médiathèque du Palais des Arts, 22 janvier 2022, Vannes.

La ronde des 1001 Nuits – SPECTACLE

Médiathèque du Palais des Arts, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

**Tentation, liberté, mort, passion… Halima Hamdane nous offre un florilège choisi parmi les plus beaux contes de Shéhérazade pour illuminer les Nuits de la lecture.** Née au Maroc et baignée dans les contes depuis l’enfance, c’est sa rencontre avec Henri Gougaud qui va faire naitre son désir de les explorer et les revisiter pour les partager avec le public. Aujourd’hui, elle se consacre au conte et à l’écriture et tisse la langue arabe et la langue française pour le bonheur des petits et des grands.

Tentation, liberté, mort, passion… Halima Hamdane nous offre un florilège choisi parmi les plus beaux contes de Shéhérazade pour illuminer la Nuit de la lecture.

Médiathèque du Palais des Arts Place de Bretagne 56000 Vannes Vannes Nord – Gare Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T21:30:00