LA RONDE de Yasmine Hugonnet – Festival Entre cour et jardins 2021 La Nef – Eglise Saint-Etienne, 18 septembre 2021, Dijon.

LA RONDE de Yasmine Hugonnet – Festival Entre cour et jardins 2021

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Nef – Eglise Saint-Etienne

“La partition de la Ronde se présente comme une étrange horlogerie, faites d’unissons et de canons qui ne suivent pas la cadence d’une mesure mais l’allure d’une entente, concorde respiratoire qui lie les corps et en soutient les élans. Le temps de la ronde n’est pas un nombre mais un fluide, il coule de corps en corps comme une matière vive, un roulis entre le déjà et le encore, une durée vécue dans les transferts du poids. Une course est projetée au devant d’un pas suspendu. Un mouvement expire loin après l’arrivée du geste. Le temps de la ronde est débrayable : selon qu’elles vont à l’unisson ou en canon, les figures lancées dans la ronde tournent plus vite ou plus lentement que le passage des corps dans la suite des gestes. Parfois même, il me semble les voir à rebours, comme ces roues de véhicules qui tournent à l’envers au cinéma. Affaire de vitesses de l’œil, sans doute. La danse, je peux me contenter de l’avoir à l’œil lorsque je suis du regard les évolutions spatiales d’un corps. Mais je peux aussi l’avoir dans l’œil, quand mon regard devance ou retarde les mobiles, lance des accélérations dans les pauses, retient des étapes dans les flux, quand la ronde me fait voir que voir est une danse. Alors elle soulève au devant des gestes actuels une nuée de mouvements virtuels, que j’émule ou que je simule dans l’ivresse des métamorphoses ; une ronde d’épiphanies que je danse en surcroît de la ronde que je vois.” Yasmine Hugonnet

Réservation recommandée | Pass sanitaire obligatoire

C’est une ronde à quatre corps. Ce sont quatre corps liés par des gestes réciproques et revenants. La ronde, c’est l’espace que prend le temps pour changer un corps en un autre corps.

La Nef – Eglise Saint-Etienne 1 place du Théâtre 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:35:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:35:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:35:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:35:00