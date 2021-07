La Ronde d’Aix Aix-en-Provence, 1 août 2021-1 août 2021, Aix-en-Provence.

La Ronde d’Aix 2021-08-01 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-01 21:00:00 21:00:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Exceptionnel, phénoménal ! Les superlatifs ne manquent pas. Après Julian Alaphilippe vainqueur de la dernière édition de la Ronde, les passionnés de la petite Reine et pas seulement vont de devoir se pincer pour le croire puisque les dirigeants aixois ont officiellement eu l’accord du staff de Tadej Pogačar pour la participation du double vainqueur du Tour de France au critérium international d’Aix : “Après avoir reçu Julian Alaphilippe en 2019 l’AVCAix est très fier et très honoré de recevoir à la Ronde le double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar, qui est la grande révélation et sûrement le plus grand coureur de grand Tour de cette décennie ! ” Commente Jean Daniel Beurnier. En 2019, le « chouchou » des Français était venu allonger la longue liste de grands noms du cyclisme international qui font la renommée de ce critérium. Cette fois-ci c’est au tour du Slovène d’inscrire son nom à cette la liste d’exception du critérium provençal : Les spectateurs vont pouvoir apprécier sa simplicité, sa gentillesse et sa disponibilité et le plaisir qu’il donne à s’amuser sur son vélo« , rajoute le Président de l’AVCAix.



Avec plus de 5000 spectateurs lors de la 70e édition de 2019, la Ronde sera une fois encore l’une des grandes attractions estivales d’Aix-en-Provence. En fonction de la situation sanitaire, que diront les statiques après le passage de cette star mondiale du cyclisme international sur la plus belle avenue non pas de Paris mais d’Aix-en- Provence cette fois-ci ? Réponse le 1er août !

Riche d’une histoire passionnante, la Ronde d’Aix exceptionnellement annulée la saison dernière en raison de la crise sanitaire, revient en boulet de canon, le dimanche 1er août sur le Cours Mirabeau, avec dans ses rangs, le phénomène Tadej Pogačar

avcaix@gmail.com http://www.avcaix.com/

Exceptionnel, phénoménal ! Les superlatifs ne manquent pas. Après Julian Alaphilippe vainqueur de la dernière édition de la Ronde, les passionnés de la petite Reine et pas seulement vont de devoir se pincer pour le croire puisque les dirigeants aixois ont officiellement eu l’accord du staff de Tadej Pogačar pour la participation du double vainqueur du Tour de France au critérium international d’Aix : “Après avoir reçu Julian Alaphilippe en 2019 l’AVCAix est très fier et très honoré de recevoir à la Ronde le double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar, qui est la grande révélation et sûrement le plus grand coureur de grand Tour de cette décennie ! ” Commente Jean Daniel Beurnier. En 2019, le « chouchou » des Français était venu allonger la longue liste de grands noms du cyclisme international qui font la renommée de ce critérium. Cette fois-ci c’est au tour du Slovène d’inscrire son nom à cette la liste d’exception du critérium provençal : Les spectateurs vont pouvoir apprécier sa simplicité, sa gentillesse et sa disponibilité et le plaisir qu’il donne à s’amuser sur son vélo« , rajoute le Président de l’AVCAix.



Avec plus de 5000 spectateurs lors de la 70e édition de 2019, la Ronde sera une fois encore l’une des grandes attractions estivales d’Aix-en-Provence. En fonction de la situation sanitaire, que diront les statiques après le passage de cette star mondiale du cyclisme international sur la plus belle avenue non pas de Paris mais d’Aix-en- Provence cette fois-ci ? Réponse le 1er août !

dernière mise à jour : 2021-07-20 par