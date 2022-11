La ronde contée d’Albert le sapin de Noël Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin EUR Petits et grands, venez écouter les histoires que nous raconte Albert, un p’tit sapin ravi d’être au pays des Hommes au temps de Noël.

Il ne parle qu’à ceux qui savent l’écouter avec le coeur, et c’est Etienne Brandt qui se fera son interprète.

Cette animation déambulatoire à travers les ruelles et les placettes d’Obernai est accompagnée de contes, comptines et autres histoires de Noël ! Sur inscription ICI Le conteur Etienne Brandt vous emmène à travers les ruelles d’Obernai, écouter les histoires que lui raconte Albert, le p’tit sapin de Noël. Inscription en ligne : https://bit.ly/ronde_sapins Obernai

