VOYAGE SONORE FEEL GOOD – LAURE SCHAPPLER La Ronceraie Cans et Cévennes, 4 décembre 2023, Cans et Cévennes.

Cans et Cévennes,Lozère

Voyage sonore « Feel Good » ou comment se faire du bien en décembre 2023.

Soit une heure de « cocooning sonore » entre exercices de visualisation tout doux et musique intuitive au son du violon de Laure Schappler, violoniste et compositrice, et peut….

2023-12-13 fin : 2023-12-13 20:30:00. EUR.

La Ronceraie Rue Tonnance Ferréol

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie



Feel Good » sound journey, or how to feel good in December 2023.

An hour of « sound cocooning » between gentle visualization exercises and intuitive music to the sound of violinist and composer Laure Schappler, and can…

Viaje sonoro « Feel Good », o cómo sentirse bien en diciembre de 2023.

Una hora de « cocooning sonoro », combinando suaves ejercicios de visualización y música intuitiva al son de la violinista y compositora Laure Schappler, y quizá un poco de…

Klangreise « Feel Good » oder wie man sich im Dezember 2023 etwas Gutes tun kann.

Eine Stunde « Klang-Cocooning » zwischen sanften Visualisierungsübungen und intuitiver Musik mit der Violine von Laure Schappler, einer Geigerin und Komponistin, und vielleicht…

