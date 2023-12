AÏEULE – BORIS TROUPLIN La Ronceraie Cans et Cévennes, 1 décembre 2023, Cans et Cévennes.

Cans et Cévennes,Lozère

Spectacle « Aïeule » : Spectacle solo – Palabre à l’ancienne et transe générationnelle avec Boris Trouplin.

Et si, par delà les airs et les ères… Une rencontre primordiale, paléo-généalogique, qui interpelle et suscite un témoignage intime et inten….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

La Ronceraie Rue Tonnance Ferréol

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie



Aïeule » show: Solo show ? Old-fashioned palaver and generational trance with Boris Trouplin.

What if, across the skies and through the ages… A primordial, paleo-genealogical encounter that calls out to the audience and elicits an intimate, intense testimony…

Espectáculo « Aïeule »: ¿Solo? Palique antiguo y trance generacional con Boris Trouplin.

Y si, a través de los cielos y a través de los tiempos… Un encuentro primordial, paleogenealógico, que interpela e inspira un testimonio íntimo e intenso de la…

Show « Aïeule »: Solo-Show ? Palabre à l’ancienne et transe générationnelle mit Boris Trouplin.

Was wäre, wenn, jenseits der Luft und der Zeitalter…? Eine Urbegegnung, paläo-genealogisch, die herausfordert und ein intimes und intensives Zeugnis hervorruft…

