ATELIER ARTISTIQUE EN FAMILLE La Ronceraie Cans et Cévennes, 22 novembre 2023, Cans et Cévennes.

Cans et Cévennes,Lozère

Création collective d’une illustration visuelle et musicale d’une histoire. Avec Stéphanie BRIOT et Frigg BARN.

« En novembre, Frigg et moi serons en création à la Ronceraie, pour un nouveau Kamishibaï qui sera proposé en spectacle au public au print….

2023-11-22 fin : 2023-11-22 17:00:00. EUR.

La Ronceraie Rue Tonnance Ferréol

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie



Collective creation of a visual and musical illustration of a story. With Stéphanie BRIOT and Frigg BARN.

« In November, Frigg and I will be creating a new Kamishibaï at La Ronceraie, which will be presented to the public in the spring of 2010.

Creación colectiva de una ilustración visual y musical de una historia. Con Stéphanie BRIOT y Frigg BARN.

« En noviembre, Frigg y yo crearemos un nuevo Kamishibaï en La Ronceraie, que se representará para el público en la primavera de 2010.

Gemeinsame Erstellung einer visuellen und musikalischen Illustration zu einer Geschichte. Mit Stéphanie BRIOT und Frigg BARN.

« Im November werden Frigg und ich in der Ronceraie ein neues Kamishibaï kreieren, das im Frühjahr dem Publikum als Aufführung angeboten wird….

