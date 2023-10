MELTING-FOLK – THOM AUM La Ronceraie Cans et Cévennes, 21 octobre 2023, Cans et Cévennes.

Cans et Cévennes,Lozère

Spectacle de Melting-folk de Thom Aum : des textes alternatifs, engagés et poétiques avec improvisations de guitare acoustique.

Principalement influencé par le Blues (Delta blues, Dark blues, Punk blues,…), les musiques traditionnelles qu’elles soi….

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

La Ronceraie

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie



Melting-folk show by Thom Aum: alternative, committed and poetic lyrics with acoustic guitar improvisations.

Mainly influenced by the Blues (Delta blues, Dark blues, Punk blues, etc.), traditional music whether…

Espectáculo melting-folk de Thom Aum: letras alternativas, comprometidas y poéticas con improvisaciones de guitarra acústica.

Principalmente influenciado por el Blues (Delta blues, Dark blues, Punk blues, etc.), la música tradicional, ya sea…

Melting-Folk-Show von Thom Aum: Alternative, engagierte und poetische Texte mit Improvisationen auf der akustischen Gitarre.

Er ist vor allem vom Blues (Delta Blues, Dark Blues, Punk Blues, …), von traditioneller Musik, egal ob sie aus dem Norden oder aus dem Süden kommt, beeinflusst.

