La Ronce, cette mal-aimée Plurien, 25 février 2022, Plurien.

La Ronce, cette mal-aimée Sables d’Or-les-Pins Devant le camping Les Salines Plurien

2022-02-25 14:00:00 – 2022-02-25 16:00:00 Sables d’Or-les-Pins Devant le camping Les Salines

Plurien Côtes d’Armor Plurien

La ronce, souvent mal-aimée, offre le gîte et le couvert à de nombreux animaux ; protège les jeunes pousses et nous régale de ces fruits. Partez à la découverte de la ronce et initiez-vous à la vannerie et au tressage naturel de la ronce en fabricant de petits objets.

A partir de 12 ans – Tarif A – Durée : 2h – Réservation obligatoire

La ronce, souvent mal-aimée, offre le gîte et le couvert à de nombreux animaux ; protège les jeunes pousses et nous régale de ces fruits. Partez à la découverte de la ronce et initiez-vous à la vannerie et au tressage naturel de la ronce en fabricant de petits objets.

A partir de 12 ans – Tarif A – Durée : 2h – Réservation obligatoire

Sables d’Or-les-Pins Devant le camping Les Salines Plurien

dernière mise à jour : 2021-12-13 par