Gounefay et Luge des Cimes La Rodia Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs

Gounefay et Luge des Cimes La Rodia, 4 mars 2023, Besançon. Gounefay et Luge des Cimes Samedi 4 mars, 08h30 La Rodia

10€ / réservé aux adhérents

Visite du Gounefay et Luge des Cimes guidé par leurs architectes. La visite comprendra aussi une découverte de l’ilôt Saint-Pierre en pleine éco-restructuration à Pontarlier. La Rodia 4 avenue de Chardonnet, 25000 besançon Bregille Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Une visite proposée le lendemain de la soirée diapo consacrée au voyage d’étude à la cabane Monte Rosa. Une visite mixte voyants et non-voyants Situé sur la crête du Larmont à 1200m d’altitude, le complexe touristique du Gounefay réalisé par Amiot-Lombard Architectures est inséré dans un site naturel remarquable, offrant des vues sur la plaine de Pontarlier, sur le Jura et sur les Alpes. Equipement touristique de moyenne montagne, isolé dans le paysage, il l’intègre avec respect et discrétion.

À quelques kilomètres, le Syndicat mixte du Mont d’Or a débuté en 2017 ses réflexions sur la transition climatique de la station de sports d’hiver et le développement d’une offre sportive et touristique 4 saisons. Le programme de la gare de la piste de luge 4 saisons a été confié à Archidium (Pierre Boissenin), en lieu et place de l’ancien équipement de luge vétuste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T08:30:00+01:00

2023-03-04T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu La Rodia Adresse 4 avenue de Chardonnet, 25000 besançon Bregille Ville Besançon lieuville La Rodia Besançon Departement Doubs

La Rodia Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Gounefay et Luge des Cimes La Rodia 2023-03-04 was last modified: by Gounefay et Luge des Cimes La Rodia La Rodia 4 mars 2023 Besançon La Rodia Besançon

Besançon Doubs