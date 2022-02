LA RODA DE MASSILIA Barjac Café musical Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Barjac Café musical, le mardi 1 mars à 19:00

Après toutes ces fermetures, le moment est venu de se retrouver au Barjac, pour les reprises des rodas de samba hebdomadaires. On vous y attend ce mardi pour fêter l évènement ! Entrée gratuite, venez boire un verre, chanter, danser !

Entrée libre

Barjac Café musical 21 Place de Lenche, 13002 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2022-03-01T19:00:00 2022-03-01T23:00:00

