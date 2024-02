LA ROCKALE en concert Scherwiller, dimanche 7 avril 2024.

Avis aux amateurs de rock français et anglais, ce concert de 45 choristes et d’un groupe de musiciens est fait pour vous !

Concert avec des compositions polyphoniques sur un répertoire de reprises de grands standards du rock par les 45 choristes de LA ROCKALE, accompagnés d'un groupe de musiciens en live. Avis aux amateurs de rock français et anglais ! Ouverture des portes à 19h30 le samedi et à 14h30 le dimanche.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 15:00:00

fin : 2024-04-07

Place de la Libération

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est larockale.selestat@gmail.com

