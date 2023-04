Grand marché hebdomadaire de La Rochette La Rochette, 1 janvier 2023, Valgelon-La Rochette.

Le mercredi matin est le rendez-vous incontournable: le marché de La Rochette est établi sur le canton depuis plus de 700 ans. Il accueille entre 80 et 100 exposants selon les saisons. ( Produits alimentaires et locaux, quincaillerie …).

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

La Rochette

Valgelon-La Rochette 73110 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Wednesday mornings are a must: the La Rochette market has been established in the canton for more than 700 years. It welcomes between 80 and 100 exhibitors depending on the season. ( Food and local products, hardware …)

Las mañanas de los miércoles son imprescindibles: el mercado de La Rochette está establecido en el cantón desde hace más de 700 años. Acoge entre 80 y 100 expositores según la temporada (productos alimentarios y locales, ferretería…)

Der Mittwochmorgen ist ein unumgänglicher Termin: Der Markt von La Rochette ist seit über 700 Jahren im Kanton ansässig. Je nach Jahreszeit finden sich zwischen 80 und 100 Aussteller ein (Lebensmittel und lokale Produkte, Eisenwaren …)

Mise à jour le 2022-11-25 par Office de tourisme Coeur de Savoie