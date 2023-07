Mini séjours nature à la ROCHETTE La Rochette Saint-Fargeau-Ponthierry, 31 juillet 2023, Saint-Fargeau-Ponthierry.

Mini séjours nature à la ROCHETTE 31 juillet – 4 août La Rochette 48.25€ prix plancher à 95.40€ prix plafond pour les familles

Il s’agit d’un mini séjour de 5 jours et 4 nuités au centre de vacances de la Rochette en Seine et marne (77) avec hebergement et pension complète pour 28 enfants de 6 à 11 ans. le séjour sera encadré par un directeur et 3 animateurs diplômés de la Commune. les activités proposées seront :

tir à l’arc, grimpe arbre, randonnées en VTT, construction de cabanes ou meubles en bois, bivouac etc…

dates du séjour : du 31 juillet au 4 août 2023

La Rochette Saint Fargeau Ponthierry Saint-Fargeau-Ponthierry 77310 Seine-et-Marne Île-de-France

2023-07-31T08:00:00+02:00 – 2023-07-31T21:00:00+02:00

2023-08-04T08:00:00+02:00 – 2023-08-04T19:00:00+02:00