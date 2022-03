La Rocherude Rochegude Rochegude Catégories d’évènement: Drôme

Rochegude Drôme Rochegude Cette année un seul parcours le 10KM !

Un mélange entre route et chemins qui vous permettra de découvrir notre beau village de Rochegude et son massif. Dénivelé +200M accessible à tous, coureurs amateurs ! Rdv à 10h sur la ligne du départ. lafouleerochegudienne26@gmail.com +33 7 89 86 24 11 https://www.rocherude.fr/ Rochegude

