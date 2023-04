WE à La Rochelle La Rochelle – Port des Minimes La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

WE à La Rochelle La Rochelle – Port des Minimes, 28 avril 2023, La Rochelle. WE à La Rochelle 28 avril – 1 mai La Rochelle – Port des Minimes Sur inscription Du vendredi 28 avril (20h30) au lundi 1er mai (17h30), au départ de La Rochelle Envie de fraternité et de grand air ? Viens naviguer avec les PDM, au départ de La Rochelle ! Comment cela se passe ?

RDV le vendredi 28 avril au soir à partir de 20h30 sur le bateau. Fin du weekend le lundi 1er mai en fin d’après midi (ne pas prévoir de départ avant 17h).

Lieu de RDV : port de plaisance de La Rochelle (on t’indiquera le ponton où se trouve les bateaux la veille)

Prix : 295€ transport non inclus (+30€ cotisation annuelle si tu ne l’as pas encore réglée depuis octobre 2022, avec le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/pelerins-de-la-mer/adhesions/cotisation-annuelle-pelerins-de-la-mer-2022-2023) Pour plus d’informations : we-larochelle23@pelerinsdelamer.org La Rochelle – Port des Minimes Port des Minimes, La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/pelerins-de-la-mer/evenements/we-pdm-1er-mai »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/pelerins-de-la-mer/adhesions/cotisation-annuelle-pelerins-de-la-mer-2022-2023 »}, {« link »: « mailto:we-larochelle23@pelerinsdelamer.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T20:30:00+02:00 – 2023-04-28T23:59:00+02:00

2023-05-01T00:00:00+02:00 – 2023-05-01T17:30:00+02:00 mer voile

