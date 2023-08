Journées Européennes du Patrimoine > La Rochelle Normande La Rochelle Normande Sartilly-Baie-Bocage, 16 septembre 2023, Sartilly-Baie-Bocage.

Sartilly-Baie-Bocage,Manche

Cette année, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Union des Arts vous propose de découvrir ou redécouvrir la commune de La Rochelle Normande, avec le concours des habitants et associations de La Rochelle Normande et le soutien de la commune de Sartilly-Baie-Bocage.

AU PROGRAMME SAMEDI 16 SEPTEMBRE

– 10h30 et 16h00 : visite guidée des extérieurs du château et de son parc

– 14h00 : visite guidée des extérieurs du Manoir

– 14h00 et 17h00 : visite guidée de l’église Sainte-Marie

– 14h30 : départ circuit « mémoire 1944 » – promenade guidée de 1,5 km couvrant la période juin-août 1944 avec évocation de l’assassinat de 3 résistants, de l’incendie de la maison natale d’Auguste Chapdelaine et de la libération de la commune par les Américains ( rdv salle communale)

– 15h00 : départ randonnée chantée avec La Loure – balade chantée autour des chansons et musiques traditionnelles de Normandie. Voix et instruments seront à l’honneur pour un joyeux voyage dans le temps avc pour témoins de beaux bâtis du village (rdv salle communale)

– 15h45 : balade théâtrale dans les jardins du château – 8 comédiens des Coulisses du Manoir interpréteront 6 scènes du répertoire classique (Feydeau), chaque scène sera d’une durée de 5 min. Les visiteurs pourront découvrir ces scènes au fil de leur balade dans les jardins du château.

– 20h30 : concert donné par la chorale de La Rochelle Normande en l’église de La Rochelle.

AU PROGRAMME DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

– 14h00 et 15h30 : visite guidée des extérieurs du château et de son parc

– 14h30 et 16h00 : visite guidée de l’église Sainte-Marie

– 15h00 : visite guidée des extérieurs du Manoir

– 15h00 : visite de la ferme maraîchère bio des Chataigneux – l’exploitation sera visitée de la production des plants jusqu’à l’obtantion d’un légume prêt à être cueilli.

– 15h00 : promenade guidée « cueillette et dégustation de plantes sauvages comestibles » (rdv salle communale)

– 16h30 : spectacle théâtral « Eurêka » – comédie policière interprétée par 8 femmes en quête de vérité, qui nous plonge avec humour dans la sombre psyché humaine.

– 17h45 : tirage de la tombola

TOUT LE WEEK-END

– Expositions à la salle communale : Les Poilus, les marins, Jean-Marie Cessou, Fontaine Saint-Méen et Chapelle Saint-Nicolas, vie associative, téléphones…

& métiers d’antan : brodeuse, feutrière, tricoteuse, ceinturier.

– circuit patrimoine en liberté – départ salle communale, circuit fléché de 1,5 km passant par l’église, les communs du château avec un atelier de forgeron en démonstration, le parc du château, la ferme de la Métairie (stèle érigée en l’honneur de Saint Auguste Chapdelaine à l’endroit où il est né), la croix du 30 juillet et l’ancien lavoir.

– visite libre de l’église Sainte-Marie – les parties les plus anciennes datent du XIIe siècle. Reconstruction de la nef et du choeur au début du XVIIIe. Riche mobilier, compositions florales et exposition sur Saint Auguste Chapdelaine, né à La Rochelle Normande en 1814.

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES.

Point accueil et informations dans le jardin de la salle communale – documentation – ventes -tombola, parkings à proximité – fléchage assuré.

Buvette et restauration avec l’ADJR (tout le week-end jusqu’à 20h30 le samedi)..

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

La Rochelle Normande Salle communale

Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie



This year, on the occasion of the European Heritage Days, the Union des Arts association invites you to discover or rediscover the commune of La Rochelle Normande, with the help of the inhabitants and associations of La Rochelle Normande and the support of the commune of Sartilly-Baie-Bocage.

ON THE PROGRAM SATURDAY SEPTEMBER 16

– 10:30 am and 4:00 pm: guided tour of the exterior of the château and its grounds

– 2:00 pm: guided tour of the exterior of the Manor House

– 2:00 pm and 5:00 pm: guided tour of Sainte-Marie church

– 2:30 pm: start of « Memory 1944 » tour – 1.5 km guided walk covering the period June-August 1944, including the assassination of 3 Resistance fighters, the burning of Auguste Chapdelaine’s birthplace and the liberation of the commune by the Americans (rdv salle communale)

– 3:00 pm: Start of a singing tour with La Loure – a singing tour based on traditional Normandy songs and music. Voices and instruments take center stage on a joyous journey back in time, witnessed by the village’s beautiful buildings (rdv salle communale)

– 3:45pm: theatrical stroll in the château gardens – 8 actors from Les Coulisses du Manoir will perform 6 scenes from the classic Feydeau repertoire, each scene lasting 5 minutes. Visitors can discover these scenes as they stroll through the château gardens.

– 8:30pm: concert by the La Rochelle Normande choir in the La Rochelle church.

PROGRAM SUNDAY, SEPTEMBER 17

– 2:00 pm and 3:30 pm: guided tour of the château exteriors and grounds

– 2:30 and 4:00 pm: guided tour of Sainte-Marie church

– 3:00 pm: guided tour of the exterior of the Manor House

– 3:00 pm: visit to the Chataigneux organic market-garden farm – the farm will be visited from seedling production to the harvesting of a ready-to-harvest vegetable.

– 3:00 pm: guided walk « picking and tasting wild edible plants » (rdv salle communale)

– 4:30pm: « Eurêka » theater show – a detective comedy performed by 8 women in search of the truth, which plunges us with humor into the dark human psyche.

– 5:45pm: raffle draw

ALL WEEKEND LONG

– Exhibitions in the Salle Communale: Les Poilus, les marins, Jean-Marie Cessou, Fontaine Saint-Méen and Chapelle Saint-Nicolas, associations, telephones…

& trades of yesteryear: embroiderer, felt-maker, knitter, belt-maker.

– free heritage tour – departure from salle communale, 1.5 km signposted circuit passing by the church, the château outbuildings with a blacksmith’s workshop demonstration, the château grounds, la ferme de la Métairie (stele erected in honor of Saint Auguste Chapdelaine on the spot where he was born), the July 30 cross and the old washhouse.

– free tour of Sainte-Marie church – the oldest parts date back to the 12th century. The nave and choir were rebuilt in the early 18th century. Rich furnishings, floral arrangements and exhibition on Saint Auguste Chapdelaine, born in La Rochelle Normande in 1814.

ALL EVENTS ARE FREE OF CHARGE.

Welcome and information point in the garden of the village hall – documentation – sales – tombola, nearby parking – signposting provided.

Refreshments and catering with ADJR (all weekend until 8.30pm on Saturday).

Este año, durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, la asociación Union des Arts le invita a descubrir o redescubrir la ciudad de La Rochelle Normande, con la ayuda de los habitantes y asociaciones de La Rochelle Normande y el apoyo de la ciudad de Sartilly-Baie-Bocage.

PROGRAMA SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE

– 10.30 y 16.00 h: visita guiada del exterior del castillo y su recinto

– 14:00 h: Visita guiada del exterior de la Casa Solariega

– 14.00 y 17.00 h: visita guiada a la iglesia Sainte-Marie

– 14.30 h: Inicio de la visita « Memoria 1944 – recorrido guiado de 1,5 km que abarca el periodo junio-agosto de 1944, incluyendo el asesinato de 3 miembros de la Resistencia, el incendio de la casa natal de Auguste Chapdelaine y la liberación del municipio por los estadounidenses (rendez-vous salle communale)

– 15.00 h: Inicio de un paseo cantado con La Loure – un paseo cantado basado en canciones y músicas tradicionales de Normandía. Las voces y los instrumentos serán los protagonistas de un alegre viaje en el tiempo del que serán testigos algunos de los bellos edificios del pueblo

– 15:45 h: paseo teatralizado por los jardines del castillo – 8 actores de Les Coulisses du Manoir representarán 6 escenas del repertorio clásico (Feydeau), de 5 minutos de duración cada una. Los visitantes podrán descubrir estas escenas mientras pasean por los jardines del castillo.

– 20.30 h: concierto del coro La Rochelle Normande en la iglesia de La Rochelle.

PROGRAMA DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE

– 14:00 y 15:30 h: visita guiada del exterior del castillo y sus jardines

– 14.30 y 16.00 h: visita guiada a la iglesia Sainte-Marie

– 15:00 h: visita guiada del exterior de la Casa Solariega

– 15.00 h: visita de la granja de huerta ecológica de Chataigneux – se visitará la granja desde la producción de los plantones hasta la cosecha de las hortalizas.

– 15.00 h: paseo guiado « recolección y degustación de plantas silvestres comestibles » (rdv salle communale)

– 16.30 h: espectáculo teatral « Eurêka » – comedia policíaca interpretada por 8 mujeres en busca de la verdad, que nos lleva en un viaje humorístico al lado más oscuro de la psique humana.

– 17.45 h: sorteo de una rifa

TODO EL FIN DE SEMANA

– Exposiciones en la sala del pueblo: Les Poilus, les marins, Jean-Marie Cessou, Fontaine Saint-Méen y Chapelle Saint-Nicolas, vida comunitaria, teléfonos…

y oficios de antaño: bordadora, fabricante de fieltro, tejedora, fabricante de cinturones.

– recorrido patrimonial gratuito – salida del ayuntamiento, recorrido señalizado de 1,5 km que pasa por la iglesia, las dependencias del castillo con un taller de herrería expuesto, el recinto del castillo, la granja Métairie (estela erigida en honor de San Augusto Chapdelaine en el lugar donde nació), la cruz del 30 de julio y el antiguo lavadero.

– visita libre de la iglesia Sainte-Marie – las partes más antiguas datan del siglo XII. La nave y el coro se reconstruyeron a principios del siglo XVIII. Rico mobiliario, arreglos florales y exposición sobre Saint Auguste Chapdelaine, nacido en La Rochelle Normande en 1814.

TODOS LOS ACTOS SON GRATUITOS.

Recepción y punto de información en el jardín del ayuntamiento – documentación – venta – tómbola, aparcamientos cercanos – señalización prevista.

Refrescos y catering con la ADJR (todo el fin de semana hasta las 20.30 h del sábado).

Anlässlich der diesjährigen Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen der Verein Union des Arts die Möglichkeit, die Gemeinde La Rochelle Normande zu entdecken oder wiederzuentdecken. Dies geschieht mithilfe der Einwohner und Vereine von La Rochelle Normande und mit Unterstützung der Gemeinde Sartilly-Baie-Bocage.

AUF DEM PROGRAMM SAMSTAG, 16. SEPTEMBER

– 10.30 und 16.00 Uhr: Führung durch die Außenanlagen des Schlosses und seinen Park

– 14.00 Uhr: Führung durch die Außenanlagen des Herrenhauses

– 14.00 und 17.00 Uhr: Führung durch die Kirche Sainte-Marie

– 14.30 Uhr: Start des Rundgangs « mémoire 1944 » – geführter Spaziergang von 1,5 km, der die Zeit von Juni bis August 1944 abdeckt und an die Ermordung von 3 Widerstandskämpfern, den Brand des Geburtshauses von Auguste Chapdelaine und die Befreiung der Gemeinde durch die Amerikaner erinnert ( Treffpunkt Gemeindesaal)

– 15.00 Uhr: Start der gesungenen Wanderung mit La Loure – gesungene Wanderung rund um traditionelle Lieder und Musik aus der Normandie. Stimmen und Instrumente stehen im Mittelpunkt einer fröhlichen Zeitreise, deren Zeugen die schönen Gebäude des Dorfes sind (Treffpunkt Gemeindesaal)

– 15.45 Uhr: Theaterspaziergang durch die Schlossgärten – 8 Schauspieler der Coulisses du Manoir spielen 6 Szenen aus dem klassischen Repertoire (Feydeau), jede Szene dauert 5 Minuten. Die Besucher können diese Szenen bei ihrem Spaziergang durch die Schlossgärten entdecken.

– 20:30 Uhr: Konzert des Chors von La Rochelle Normande in der Kirche von La Rochelle.

PROGRAMM AM SONNTAG, DEN 17. SEPTEMBER

– 14.00 und 15.30 Uhr: Führung durch die Außenanlagen des Schlosses und seinen Park

– 14.30 und 16.00 Uhr: Führung durch die Kirche Sainte-Marie

– 15.00 Uhr: Führung durch die Außenanlagen des Herrenhauses

– 15.00 Uhr: Besuch der Bio-Gemüsefarm Les Chataigneux – der Betrieb wird von der Produktion der Setzlinge bis zum pflückfertigen Gemüse besichtigt.

– 15.00 Uhr: Geführte Wanderung « Sammeln und Verkosten von essbaren Wildpflanzen » (Treffpunkt Gemeindehalle)

– 16:30 Uhr: Theateraufführung « Heureka » – eine Kriminalkomödie, die von 8 Frauen auf der Suche nach der Wahrheit gespielt wird und uns mit Humor in die dunkle menschliche Psyche eintauchen lässt.

– 17.45 Uhr: Ziehung der Tombola

DAS GANZE WOCHENENDE

– Ausstellungen im Gemeindesaal: Les Poilus, les marins, Jean-Marie Cessou, Fontaine Saint-Méen et Chapelle Saint-Nicolas, Vereinsleben, Telefone…

& alte Berufe: Stickerin, Filzerin, Strickerin, Gürtlerin.

– freier Rundgang durch das Kulturerbe – Start im Gemeindesaal, 1,5 km langer beschilderter Rundgang, der an der Kirche, den Schlossgebäuden mit einer Schmiedewerkstatt, dem Schlosspark, der Ferme de la Métairie (Stele, die zu Ehren von Saint Auguste Chapdelaine an seinem Geburtsort errichtet wurde), dem Kreuz des 30. Juli und dem alten Waschhaus vorbeiführt.

– freie Besichtigung der Kirche Sainte-Marie – die ältesten Teile stammen aus dem 12. Jahrhundert. Wiederaufbau des Kirchenschiffs und des Chors Anfang des 18. Reiches Mobiliar, Blumenarrangements und eine Ausstellung über Saint Auguste Chapdelaine, der 1814 in La Rochelle Normande geboren wurde.

ALLE ANIMATIONEN SIND KOSTENLOS.

Empfangs- und Informationspunkt im Garten der Gemeindehalle – Dokumentation – Verkauf – Tombola, Parkplätze in der Nähe – Beschilderung gewährleistet.

Getränke und Speisen mit dem ADJR (das ganze Wochenende bis 20.30 Uhr am Samstag).

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche