La Rochelle Nautique La Rochelle Nautique La Rochelle, vendredi 5 avril 2024.

La Rochelle Nautique Visite commentée du nouveau centre nautique des Minimes. Vendredi 5 avril, 16h00, 17h00 La Rochelle Nautique Gratuit – Limité à 15-20 personnes – sur réservation par téléphone

Début : 2024-04-05T16:00:00+02:00 – 2024-04-05T16:45:00+02:00

Fin : 2024-04-05T17:00:00+02:00 – 2024-04-05T17:45:00+02:00

Le nouveau centre nautique, le « Vaisseau Amiral », a été conçu et réalisé par le groupement d’architectes Rochelais Cointet associés et Impact Urbanisme architectes, suivant ce maître-mot : « accueil, insuffler l’envie d’aller en mer, donner l’énergie ». Ce nouveau bâtiment performant construit sur trois niveaux et doté d’une vaste esplanade, se veut à la fois symbole d’ouverture vers le large et l’horizon, et prolongement de l’espace naturel public rochelais. Il contribue ainsi à renforcer l’identité nautique de La Rochelle.

Visite pour le public en présence de Alain Gry architecte (Impact urbanisme) et Brice Maurange (Cointet associés).

La Rochelle Nautique Avenue Antoine Albeau, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Cointet associés et Impact Urbanisme architectes