L’Aquarium de La Rochelle – Couleurs et continents L’Aquarium de La Rochelle La Rochelle 21 octobre 2023 – 12 février 2024

Au centre de la ville, face au Vieux Port, l’Aquarium La Rochelle invite ses visiteurs à explorer le cœur de l’Océan à la rencontre de plus de 12 000 animaux marins et se laisser surprendre par la biodiversité de l’Atlantique, de la Méditerranée ou des Tropiques : un voyage unique pour rêver et comprendre la mer.

Nouveauté 2023 : Les secrets des couleurs dans l’Océan

Cette année, l’Aquarium La Rochelle convie toute la famille à découvrir le rôle des couleurs dans le monde marin avec un nouveau carnet d’activités. À travers quinze thématiques illustrées, mêlant informations scientifiques et jeux, on y explore un univers chatoyant où les êtres vivants se parent de reflets argentés ou d’éclats bariolés.

Les super-pouvoirs des animaux marins

Pour prolonger sa visite, un deuxième livret est également proposé à l’Aquarium. Il met en avant les incroyables capacités de certaines espèces sous-marines : immortalité, invisibilité, indestructibilité… Les enfants peuvent y découvrir les fonds marins et les secrets de ses habitants : de la méduse au requin, du poulpe au poisson clown.

L’Aquarium de La Rochelle Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime