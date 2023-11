Dream Wife + Lambrini Girls LA SIRENE, 30 novembre 2023, LA ROCHELLE.

Dream Wife + Lambrini Girls LA SIRENE. Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 20:00 (2023-11-30 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Monter au départ comme un «fake girl band» par trois étudiantes a la Visual Arts School de Brighton, suite à une belle tournée des bars au Canada et un documentaire de projet de fin d'année, Dream Wife a imposé depuis son détonnant mélange de punk rock, de power pop et d'indie rock en fusion. Rakel Mjoll (chant), Alice Go (guitare) et Bella Podpadec (basse) sortent un premier EP, puis un premier album éponyme (2018) qui intègre le batteur Alex Paveley. Elles s'occupent bien sur, en bonnes plasticiennes, de tous les clips et visuels. L'album est très bien accueilli en Angleterre, avec une tournée en Europe et aux USA ou leur musique, à la fois pop et vénéneuse, fait mouche. Un deuxième album explosif, So When You Gonna (2020), enfonce le clou et devient premier au classement officiel des magasins de disques indépendants anglais. Social Lubrication (2023) poursuit la vie de rêve des Dream Wife, désormais réputées pour leurs lives féroces et leurs textes au vitriol. Parfait, en somme, pour cette nouvelle venue à La Sirène du festival itinérant des Femmes s'en mêlent !

LA SIRENE LA ROCHELLE 111 boulevard Emile Delmas- La Pallice Charente-Maritime

