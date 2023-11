David Walters + Ariel Tintar + Kosmo Pilot Dj Set LA SIRENE, 18 novembre 2023, LA ROCHELLE.

David Walters + Ariel Tintar + Kosmo Pilot Dj Set LA SIRENE. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

DAVID WALTERS + ARIEL TINTAR + KOSMO PILOT DJ SET Soul Tropical, en deux mots qui font titre, David Walters pose les lignes de force de son nouvel album. Soul Tropical, cette âme tropicale qui sait célébrer en musique les grands moments de la vie, le connecte à nouveau à son histoire, à sa famille originaire des Antilles, peu de temps après le départ de sa mère. Cette âme caribéenne qui a su le soulager, il en est aujourd’hui, plus que jamais le dépositaire.Cette âme tropicale est aussi une family affair, de celles qu’ont chantées les grands noms de la Soul ou du Funk à commencer par Sly Stone. Une affaire de famille qui le relie à jamais aux siens, à la Caraïbe, comme à ceux, artistes et label qui font famille désormais autour de lui et dont il se sent proche. David Walters David Walters

LA SIRENE LA ROCHELLE 111 boulevard Emile Delmas- La Pallice Charente-Maritime

16.8

EUR16.8.

