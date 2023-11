Léonie Pernet – Trilogie 72 Ziggy Stardust LA SIRENE, 11 novembre 2023, LA ROCHELLE.

Léonie Pernet – Trilogie 72 Ziggy Stardust LA SIRENE. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 20:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 20.8 à 20.8 euros.

LÉONIE PERNET « TRILOGIE 72 – ZIGGY STARDUST » 2033 : l’humanité n’a plus que cinq ans à vivre.Extraterrestre non-binaire, Léonie Stardust est partie se réfugier au Niger, alors que l’Afrique est désormais un corps céleste orbitant autour du soleil. Mais iel revient pour porter un message d’espoir. Après ses deux albums d’électro-pop onirique, Léonie Pernet livre une réinvention rétro-futuriste, voire afro-futuriste, du chef d’oeuvre de David Bowie. En endossant un costume vieux de cinquante ans, et sans sacraliser ni trahir, elle nous fait redécouvrir ce qui fait la magie de ce disque, passé au tamis de ses synthétiseurs et percussions. Sortir des évidences et des schémas classiques, en retrouvant cet équilibre d’exigence, d’audace et d’immédiateté propre à ce disque mémorable : voilà ce que la jeune musicienne incarne parfaitement. Ziggy Stardust un album sorti en 1972 revisité comme Harvest et Transformer au sein de la Trilogie 72, hommage à des musiques cultes de langue anglaise. Léonie Pernet Léonie Pernet

Votre billet est ici

LA SIRENE LA ROCHELLE 111 boulevard Emile Delmas- La Pallice Charente-Maritime

20.8

EUR20.8.

