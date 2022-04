DIWANA : Exposition de Randa Maroufi, Chapelle des Dames Blanches de La Rochelle (17) du 29 avril au 19 juin 2022 La Rochelle, 29 avril 2022 15:00, La Rochelle.

29 avril – 19 juin Sur place Entrée libre et gratuite https://www.larochelle.fr/action-municipale/ville-culturelle/la-chapelle-des-dames-blanches, ch.dames-blanches@ville-larochelle.fr

Exposition des photographies de Randa Maroufi à La Chapelle des Dames Blanches de La Rochelle du 29 avril au 19 juin 2022.

DIWANA – DR Randa Maroufi

La Chapelle des Dames Blanches de La Rochelle présente l’exposition Diwana de Randa Maroufi du 29 avril au 19 juin 2022.

Randa Maroufi glane des images, interroge les limites, les frontières ou les déplacements pour composer des fictions photographiques et audiovisuelles. Elle réinvente des scènes inspirées par des lieux réels, comme à Bab Setba, à la frontière entre le Maroc et l’Espagne, présenté à La Chapelle des Dames blanches de La Rochelle.

Née en 1987 à Casablanca, Randa Maroufi vit et travaille à Paris. Diplômée de l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan au Maroc, de l’École Supérieure des Beaux- Arts d’Angers et du Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains de Tourcoing, l’artiste porte ses recherches sur la mise en scène des corps dans l’espace public ou intime. Souvent politique, sa démarche revendique une forme d’ambiguïté, pour questionner le statut des images et les limites des représentations.

Bab Sebta : littéralement en marocain La porte de Ceuta est une enclave espagnole sur le sol marocain. Le lieu stratégique est le théâtre d’un trafic de marchandises espagnoles hors taxes vendus au rabais au nord du Maroc. Des milliers de personnes y travaillent chaque jour. Randa Maroufi y a tourné un film et réalisé une série d’images. Le film Bab Sebta déroule une suite de reconstitutions de situations observées. Plus qu’un récit documentaire, il propose dans sa forme une expérimentation artistique qui interroge la limite de la représentation et invite à effleurer l’étrange réalité du lieu.

La série d’images Around the gate apporte quant à elle une lecture transversale et suspendue d’une zone frontalière complexe et intense, marquée par une perte totale de repères et un espace comme gagné par la folie, qui se globalise. Zone d’affluence, de trafic, de flux commerciaux et d’agitation humaine, elle semble désertique sur les images, prises pendant un jour férié : la fête de San Antonio. Le corps disparaît tandis que les décors « décors » architecturaux engagent le spectateur dans une déambulation imaginaire.

Autre série présentée à La Rochelle, Diwana – la douane – est un ensemble de plans informels qui superposent les trajets quotidiens des contrebandiers de Ceuta et ceux conventionnels imaginés par les architectes et urbanistes. Là aussi la forme qu’a choisi Randa Maroufi fait écho au propos : elle choisissant le cyanotype – ou blueprint, « impression en bleu » -, un procédé utilisé par les architectes et les ingénieurs à la fin du XIXe pour dupliquer leurs plans et dessins techniques, pour conférer aux femmes et hommes qui transportent des marchandises dans leur paysage quotidien une forme de noblesse et de valeur particulière liées au procédé photographique.

La Rochelle 23 Quai Maubec 17000 La Rochelle Tasdon Charente-Maritime

