La Rochelle La Journée des Opportunités La Rochelle La Rochelle, 28 septembre 2023, La Rochelle. La Journée des Opportunités Jeudi 28 septembre, 16h30 La Rochelle Entrée libre et gratuite Au programme Ouverture de l’événement dès 16h30 !

Des ateliers : Atelier bien-être, proposé par InfoJeunes 17 : Des conseils et des jeux pour découvrir tes compétences et t’aider à avoir plus confiance en toi. Atelier CV, animé par Pôle Emploi et Prolangue Formation : Des professionnel.les seront là pour t’aider à traduire ou corriger ton CV et ta lettre de motivation en français, en anglais ou en espagnol. Si tu le souhaites, tu pourras également passer un teste de niveau en anglais. De nombreux stands tenus par des professionnel.les de toute la Région Nouvelle-Aquitaine : les structures du territoire pourront répondre à toutes tes questions : stages, voyages, études, bénévolat, volontariat, projets…

Un espace témoignages, animé par Atlas Impro du monde : viens à la rencontre de jeunes qui ont pu faire l’expérience d’un voyage à l’étranger, qui ont monter des projets ou qui sont en train de réaliser un CES en France. Clôture prévue pour 19h30. La Rochelle 24 rue Saint-Jean du Pérot La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

