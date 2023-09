Cet évènement est passé Baby-Sitting dating à La Rochelle La Rochelle La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Rochelle Baby-Sitting dating à La Rochelle La Rochelle La Rochelle, 19 septembre 2023, La Rochelle. Baby-Sitting dating à La Rochelle Mardi 19 septembre, 17h00 La Rochelle Entrée libre pour les jeunes / Sur inscription via le lien pour les parents Une rencontre qui privilégie le contact direct : un entretien express entre parents et baby-sitters, idéal pour un 1er contact. Le déroulement est simple : lors d’entretiens express de 10 minutes, jeunes et parents font connaissance. C’est l’occasion de rencontrer un maximum de parents et de baby-sitters en un temps record.

Comment participer ?

JEUNES BABY-SITTERS

A partir de 16 ans. Sans inscription. Il te suffit de venir le jour J équipé de quelques CV à transmettre aux parents rencontrés ou aux agences de garde d’enfants ;)

PARENTS EMPLOYEURS

Inscrivez vous dès maintenant et jusqu’au 11 septembre en remplissant ce formulaire d’inscription disponible sur www.infojeunesse17.com/agenda/baby-sitting-dating. Événement gratuit. Plus d’info : 05 46 41 16 36 – accueil@cdij17.fr La Rochelle Tasdon La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/baby-sitting-dating-mardi-19-septembre-2023-inscription-parents-1608043240 »}] [{« link »: « http://www.infojeunesse17.com/agenda/baby-sitting-dating »}, {« link »: « mailto:accueil@cdij17.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

