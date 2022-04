Salon Maison Neuve de La Rochelle Espace ENCAN La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Salon Maison Neuve de La Rochelle Espace ENCAN, 9 septembre 2022 10:00, La Rochelle. 9 – 11 septembre Sur place Prix de l’entrée : 4 euros (gratuit pour les moins de 15 ans) https://leopro.fr/salon-maison-neuve-la-rochelle/ Salon Maison Neuve la Rochelle : le point de départ de tous vos projets ! La nouvelle édition du Salon Maison Neuve la Rochelle ouvrira ses portes du 9 au 11 septembre 2022. Et pour la première fois, le Salon se déroulera dans un nouveau lieu : l’Espace Encan. Chers visiteurs, le Pôle Habitat de la FFB et leurs partenaires vous proposent, comme chaque année, de les rencontrer durant 3 jours de salon. L’occasion pour vous d’étudier, de comparer et d’être conseillé afin de concrétiser votre projet de construction : recherche de terrain, analyse de vos possibilités, étude de financement, mise en place d’un planning, gestion des différents acteurs de la construction … De la première à la dernière étape de votre projet, les 80 professionnels de ce salon sauront répondre à toutes vos questions et vous accompagnerons dans la réalisation de la maison qui vous correspond. Espace ENCAN QUAI LOUIS PRUNIER, 17000 LA ROCHELLE 17000 La Rochelle Tasdon Charente-Maritime vendredi 9 septembre – 10h00 à 19h00

samedi 10 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 11 septembre – 10h00 à 19h00

