Salon Décoration de La Rochelle Espace ENCAN, 21 octobre 2022 10:00, La Rochelle. 21 – 24 octobre Sur place Prix de l’entrée : 6 euros (gratuit pour les moins de 15 ans) https://leopro.fr/salon-deco-la-rochelle/ Une immersion dans la déco et le design… Prenez un nouveau souffle de design, lors de la prochaine édition du Salon Déco de La Rochelle grâce aux 4 univers proposés : l’espace création, la décoration intérieure, la décoration extérieure et l’écrin. En quête de conseils et de nouveautés ? Nous vous proposons de rencontrer l’élite de la décoration lors du prochain Salon Déco de La Rochelle, du 21 au 24 octobre 2022. Ce rendez-vous annuel des passionnés de déco se déroule à l’Espace Encan et permet aux esthètes de la décoration comme aux novices de découvrir le talent des professionnels venus de toute la France (et parfois d’ailleurs) ! Pendant 4 jours d’ouverture, le savoir-faire des 140 spécialistes réunis se dévoile dans un espace plongé dans l’obscurité où les formes se révèlent grâce à la lumière… Que votre projet soit de repenser votre maison, d’y apporter une touche d’extravagance ou que la curiosité soit votre leitmotiv, venez-vous faire surprendre ! Espace ENCAN QUAI LOUIS PRUNIER, 17000 LA ROCHELLE 17000 La Rochelle Tasdon Charente-Maritime vendredi 21 octobre – 10h00 à 19h00

samedi 22 octobre – 10h00 à 19h00

dimanche 23 octobre – 10h00 à 19h00

lundi 24 octobre – 10h00 à 18h00

Heure : 10:00 - 18:00

