du samedi 10 juillet au mercredi 21 juillet à Auberge de Jeunesse de la Rochelle

[Cliquer ICI pour découvrir le séjour](https://www.cesl.fr/sejour/Ete/La-Rochelle-Decouverte) L’excellente situation géographique de notre centre permettra à vos enfants de profiter pleinement de cette ville magique, de ses richesses sportives et culturelles (comme les Francofolies) le tout à pied et/ou à vélo. La découverte des îles, de Fort Boyard, du Zoo de la Palmyre ou du Puy du fou n’en sont qu’un échantillon. Notre équipe d’animation profitera de ces atouts pour proposer à vos enfants des animations toutes aussi dynamiques. **Pour tous** • Plage et baignade dans l’océan • Découverte de l’île de Ré à vélo (sortie à la journée avec baignade) • Visite de l’aquarium de La Rochelle • Croisière autour de Fort Boyard • Découverte de la Rochelle, des monuments, des belles places sous forme de promenade et de rallye photos. • Piscine (1 demi-journée) • Grands jeux, tournois sportifs, spectacle et veillées tous les soirs **6-10 ans** • Voile : optimist (2 demi-journées) • Journée au Zoo de la Palmyre (1 journée) • Accrobranche dans l’arrière pays (1 journée) **11-14 ans** • Voile : Catamaran (2 demi-journées) • Journée au parc du Puy du Fou (1 journée) • Indian Forest, parcours sportif type Fort boyard (1 journée)

1000 euros (transport organisé au départ d’une quinzaine de ville, voir notre site internet www.cesl.fr)

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Auberge de Jeunesse de la Rochelle Avenue des Minimes, 17031 La Rochelle La Rochelle Les Minimes Charente-Maritime

